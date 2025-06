Dabei empfangen Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion – die sogenannte Hostie – in Form eines flachen Brotplättchens und werden damit zum vollwertigen Mitglied der Kirchengemeinde. «Cece», wie Celeste von ihrer Mama liebevoll genannt wird, gehört nun also auch zum Club der Hostienempfängerinen und liess sich am Freudentag von ihrer Familie feiern.