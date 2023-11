Am Wochenende posteten beide Bilder in ihre Instagram-Storys – und Michelle teilte dabei das erste öffentliche Pärchenfoto von sich und Alessandro. Die Turteltauben scheinen demnach ein paar schöne Tage in Lugano verbracht zu haben, doch dabei schipperten sie nicht nur gemütlich über den Luganersee, sondern hatten auch eine wilde Aktivität geplant.