Schnee, Sonne und das Matterhorn als Kulisse. «Schöner kann man nicht ins neue Jahr starten», sagt Michelle Hunziker auf der Talabfahrt nach Zermatt. Im mondänen Walliser Bergdorf hat sie mit ihrem Partner Alessandro Carollo, ihren beiden Töchtern Sole (10) und Celeste (8) sowie ihrer besten Freundin Ilari Blasi, die Ex-Frau von Italiens Fussball-Star Francesco Totti, die Feiertage verbracht. «Silvester haben wir gemeinsam auf 2'500 Metern über Meer in einer Hütte in Findeln oberhalb von Zermatt gefeiert», erzählt die schöne Schweizerin, die in Italien als Moderatorin, Botschafterin für Schweiz Tourismus Italien und Unternehmerin mit ihrer nachhaltigen Kosmetik-Linie «Goovi» erfolgreich ist.