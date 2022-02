Michelle Hunziker spricht erstmals über ihr Ehe-Aus

In der italienischen Sendung «Verissimo» (zu deutsch: sehr richtig) setzt Michelle eine Trennung mit Trauerbewältigung gleich und dass man beim Zerbrechen einer Beziehung immer das Gefühl habe, versagt zu haben. Optimistisch wie sie ist, sagt sie aber auch, dass eine Trennung auch immer einen Neubeginn bedeutet. Mit dem Alter lernt man ausserdem besser, mit solchen Trennungen umzugehen. In ihrem Fall sagt Michelle, helfe ihr ihre Lebenserfahrung, mit der Situation besser umzugehen und sich mehr an die positiven Erinnerungen zu halten, als an die schlechten Zeiten, die zur Trennung führten.