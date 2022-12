Das Leben in einer Patchwork-Familie kann manchmal ganz schön stressig sein. Noch schwieriger ist es wohl, wenn die involvierten Personen in der Öffentlichkeit stehen, so wie es bei Moderatorin Michelle Hunziker (45) und ihren Liebsten der Fall ist. Da ist dann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, doch wenn man Belle Michelle ist, liegt einem vor allem eines besonders am Herzen: Harmonie und Liebe – gerade in der Weihnachtszeit.