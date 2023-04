Michelle Hunziker schlürft Schnaps mit Trauffer

«Das Leben hat es gut mit uns gemeint!»

Geschadet hat ihr die Erfahrung im Schweizer TV nicht – im Gegenteil. Heute wissen wir: Michelle Hunziker gehört zu den erfolgreichsten Show-Stars des Landes, sie ist in Italien ein Mega-Promi und im deutschsprachigen Raum ist sie als Sidekick in «Wetten, dass..?» nicht mehr wegzudenken. Das imponiert auch Trauffer und er sieht in ihrer Karriere einige Parallelen. Wie Michelle Hunziker, sei auch er mit seiner Band Airbäg belächelt worden. «Doch mein Weg hat mich schlussendlich in die grössten Stadien der Schweiz geführt», schreibt er auf Instagram. Trauffers Konklusion: «Nie aufgeben und immer daran glauben!»