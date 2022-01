Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gehen getrennte Wege

Dass in der Beziehung mit Tomaso Trussardi nicht immer alles glattlief, hatte Hunziker schon in einem Interview mit dem Magazin «Caminada» berichtet. «Wir diskutieren oft und streiten viel. Aber mittlerweile kennen wir einander und wissen, was für den anderen wichtig ist. Es gibt keine idyllischen Paare, alle kommen zu ihrer Zeit mal in Schwierigkeiten», erzählte sie damals ganz offen. «Die grosse Challenge, die ich mir vorgenommen habe, ist, dass mein Privatleben gelingt. In der Liebe sind wir zerbrechlich, wir haben solche Angst, dass die Sache nicht funktioniert. Man muss halt ein bisschen kämpferischer sein und das Zusammensein beschützen. Es ist nicht immer einfach, aber ich finde, wir sind auf gutem Weg.»