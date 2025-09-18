Michelle Hunziker und Yann Sommer steigen ins Eisbad

Im Youtube-Video, das ab 23. September in Italien und der italienischsprachigen Schweiz ausgespielt wird, treffen Sommer und Hunziker auf Starkoch Andreas Caminada (48), der sie kulinarisch verwöhnt – ihnen aber auch die Vorzüge eines Eisbads näherbringt. «Der Genuss steht in meinem Leben über allem. Es ist schrecklich, wenn man das ganze Leben Kalorien zählt», sagt Hunziker. «Ich bin auch schon sechs Stunden ins Auto gestiegen, um gut Essen zu gehen.» Yann Sommer, der täglich drei Stunden trainiert, sieht das ähnlich: «Es ist so wichtig, Freude an dem zu haben, was man isst. Und wie es zubereitet wurde.»