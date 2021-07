Einfach so – und ohne Grund! «Nach zehn Jahren kriege ich noch Rosen», schreibt Michelle Hunziker, 44, auf Instagram. «Uns Frauen leuchten die Augen» schreibt die Moderatorin dazu. Auf dem Selfie hält sie einen riesigen Strauss roter Rosen in die Kamera und ja – lässt ihre braunen Augen so richtig stahlen. Ihre grosse Liebe, Tomaso Trussardi, 38, beschenkt sie auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch mit solchen romantischen Kleinigkeiten.