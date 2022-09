Michelle Hunziker zeigt, wie Alpabzug richtig geht

Torkelnde Sennen sorgten beim Alpabzug in Schwellbrunn im Kanton Appenzell Ausserrhoden für Aufregung und vor allem für Belustigung. Ein guter Schluck aus dem Schnapsglas gehört für die Landwirte, die ihre Tiere für den Winter ins Tal bringen, seit jeher zum urchigen Anlass. Einige Bauern schienen es dann doch ein bisschen zu gut gemeint zu haben und hatten im Anschluss Mühe, sich auf der Strasse oder in den steilen Hängen auf den Beinen zu halten. «Der Alpabzug ist eine Tradition und kein Anlass wie die Street Parade, bei der man nur hingeht, um sich abzuschiessen», regt sich ein Schwellbrunner in «20 Minuten» auf.