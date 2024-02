Sein Ziel ist für die Sendung klar: «Ich mache weniger Polit-Satire, sondern Comedy-Unterhaltung, die mehr in die Richtung von ‹TV Total› geht», sagt Stefan Büsser im aktuellen SI.Talk. Mit einem Traumgast wartet er schon in der Premieren-Sendung auf und begrüsst einen Bundesrat. Welcher es sein wird, verrät er aber nicht. Sollte er jemals Michelle Hunziker (47) in der Sendung haben, wäre das aber das Grösste für ihn. «Sie ist mein persönlicher Crush», verrät er.