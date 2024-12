Michelle Hunziker und ihre drei Begleiterinnen lachen herzlich auf dem Bild und freuen sich auf einen lustigen Abend im verschneiten Engadin. Doch was wohl für positive Gefühle sorgen sollte, erregt im Netz einiges an Unmut. «Du willst doch ein Alter zeigen, dass längst vorbei ist», lautet ein böser Kommentar. Und weiter: «Diese Damen können ihr Altern nicht ertragen und machen auf jung, was sehr lächerlich ist!»