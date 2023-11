Man muss es Michelle nachsehen – sie ist keine professionelle Sängerin. Dafür muss man aber sagen, hat sie einen guten Job gemacht. Und Spass hat es ihr und Giovanni Zarrella trotzdem, das sah man den beiden an. So sehr, dass sich die Fans in so manchem Kommentar auf Social Media wünschen, dass das Italo-Duo künftig als neues Moderations-Paar von «Wetten, dass..?» auftritt. Wer weiss, vielleicht wird es ja tatsächlich dazu kommen? Die zwei wissen definitiv, wie sie das Publikum mitreissen und so richtig Stimmung machen. Man soll also niemals nie sagen.