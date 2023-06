«Es ist ein Balanceakt»

Zurzeit arbeiten nur rund 16 Prozent von ihnen. In anderen Ländern – etwa in den Niederlanden – sind es über 40 Prozent. Warum klappt das bei uns nicht?

Ich stehe in regelmässigem Austausch mit den niederländischen Behörden. Das kann man nicht vergleichen. Dort arbeiten viele nur einen Tag pro Woche, bei uns dafür 60 oder 70 Prozent. Dazu kommt die Sprache. Die meisten Ukrainerinnen können etwas Englisch, und in den Niederlanden reden alle Englisch. In der Schweiz muss man fast immer Deutsch oder Französisch sprechen. Wir prüfen, wie wir sie noch besser bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen können.