Shiffrin und Kilde sind das coolste Paar im Skizirkus

Zwei Jahre später ist wieder WM, diesmal in den französischen Alpen, in Méribel sowie Courchevel. Und Kilde (30) und Shiffrin (27) sind längst ein so etabliertes wie gefragtes Paar im Skizirkus. So unfassbar ihre Leistung auf den Ski manchmal ist, so nahbar zeigen sie sich als Pärchen daneben. Sie filmen sich beim Blödeln und Grimassenschneiden, Tanzen, Singen, in den Ferien am Pool, beim gemeinsamen Konditionstraining, und sie geben ab und zu auch Doppelinterviews. Die beiden haben keine Hemmungen, öffentliche Liebeserklärungen zu machen oder voneinander zu schwärmen – ohne dass es aufgesetzt oder kitschig wirkt. Einfach nur wie ein normales junges Paar. «Wir wollen offen und ehrlich sein», sagt Kilde bei «Servus TV» zu diesem Thema. «Es ist auch schön, unsere Seiten als Mensch und nicht nur als Skifahrer zu zeigen.» Shiffrin ist der Meinung, dass sich die Leute noch mehr für sie als Paar interessieren würden, wenn sie versuchten, etwas zu verbergen. «Natürlich gibt es auch Dinge, die wirklich privat sind. Aber wir haben so viel Spass zusammen und posten das dann eben.»