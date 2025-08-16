Milan Milanski – Vom Coming-out zur Comedy-Bühne

Er kokettiert mit Herkunft und Identität. Doch das Coming-out mit 19 war alles andere als leicht. «Einige Familienmitglieder haben von meiner Homosexualität erfahren, dann sprach es sich herum. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen», gesteht er. Einige Tage später, als die Eltern den ersten «Schock» verdaut hatten, sei zum Glück aber alles okay gewesen. «Es war ein Outing, das nicht so passierte, wie ich es wollte.» Deshalb hat Milan beschlossen, die Geschichte auf der Bühne umzuschreiben. «Mein Coming-out verdient ein Happy End.»