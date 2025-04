Milune liefert den Klang der Zukunft

Was bremst Sie aus?

Wenn ich mir ein Ziel setze, verfolge ich es mit vollem Einsatz. Manchmal pushe ich mich fast zu stark, weil ich so fokussiert bin. Auch wenn Sorgen und Selbstzweifel aufkommen, gebe ich mich einfach nur noch mehr in meine Kreativität rein und stecke all diese Energie in meine Musik. Das gehört alles zum Prozess.