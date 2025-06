Minen räumen mit FDP-Präsident Thierry Burkart in der Ukraine

Zurück in Kiew kommt die Delegation an einem ausgebrannten Panzer vorbei. Eine Art Mahnmal für den Krieg. «Dies müsste ein ‹T-14 Armata› sein, eine der modernsten russischen Panzerwaffen», sagt Burkart. Er interessiere sich für solche Sachen, die beiden Weltkriege und den Kalten Krieg finde er enorm spannend. «Das ist eine wichtige Grundlage für weitere Entwicklungen in der europäischen und der schweizerischen Politik, die man als Bundesparlamentarier verstehen muss.»



Im hippen Kiewer Quartier Podil ein ganz anderes Bild: Junge Menschen drehen Tiktok-Videos auf den Strassen. Die Restaurants sind gut besucht. Burkart ist beeindruckt. «Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das Leben in einem Krieg ist. Aber nach drei Jahren brauchen die Menschen wohl eine gewisse Normalität.» Es ist eine neue Art von Alltag. Luftalarme gibt es beinahe täglich. Die Menschen werden dazu aufgefordert, sich in die Bunker zu begeben. Eine App zeigt auf, wo das nächste Versteck ist. Auch Burkart muss in Kiew mehrmals in die Tiefgarage des Hotels. «Ich wünsche dem Land einen baldigen, fairen Frieden, der von der Ukraine mitverhandelt werden kann.» Bis dahin hofft er, dass dank der FSD so viele Minen wie möglich unschädlich gemacht werden können.