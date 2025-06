«Mir gefällt der schärfere Stil der FDP»

Zu Hause in seiner Wohnung in Flüelen UR trifft man Franz Steinegger (82) nicht häufig an. «Unter der Woche gehe ich jeden Tag ins Büro. Das gibt mir eine Struktur», sagt der ehemalige FDP-Präsident, der zusammen mit seiner Frau Ruth Wipfli (68) ein Anwaltsbüro in Altdorf führt. Er praktiziert nicht mehr. «Doch irgendjemand muss ja der Stallwächter sein», sagt er schmunzelnd. Am Wochenende geht er fast immer zu Berg, «um mit den Leuten zu quatschen – oder über die Politik zu schimpfen».