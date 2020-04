Claudia Lässer, wie hast du dir dein Homeoffice eingerichtet?

Wir wohnen in einem wunderschön ausgebauten alten Bauernhof mit grossem Garten und fantastischer Aussicht. Mein Homeoffice ist deshalb auch mein grosser Esstisch in der Küche mit Blick in den Garten und Richtung Greifensee. Es besteht aus meinem Mac, meinem iPhone und tonnenweise Notizzettel, die immer mal wieder von meiner Tochter «verschönert» werden.