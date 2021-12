«Mister Kassensturz» wechselt die Bühne

Wer eine Audienz bei Ueli Schmezer zu Hause in Bern bekommen will, muss fast so hartnäckig sein wie «Mister Kassensturz» bei seinen Interviewgästen. «Als Journalist stehe ich zwar in der Öffentlichkeit – doch mein Privatleben war mir immer heilig», sagt Ueli Schmezer, 60, als ihn die Schweizer Illustrierte für ein Foto («und nicht mehr!») in seiner lichtdurchfluteten Wohnung im Berner Altenberg besucht.