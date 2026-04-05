Mister Schweiz mit grossen Löffeln

Umso erfreulicher, dass Bax seine guten Gene bereits weitergeben konnte. Er ist jüngst achtfacher Papa geworden. Ganz zur Freude von Sven Zurbriggen: «Im aktuellen Wurf gibt es Nachwuchs, der sich als Nachfolger für den Mistertitel eignen könnte.» Im Hasenstall leben derzeit rund 60 Tiere. Ein Grossteil zieht weiter zu anderen Züchtern. Wer kein neues Daheim findet, endet letztlich auf dem Esstisch. «Das gehört dazu, auch wenn es nicht einfach ist», meint der Walliser. Dieses Schicksal bleibt Bax erspart. «Dafür ist er zu speziell, und ich habe ihn doch ein wenig ins Herz geschlossen.»