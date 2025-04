 «Mit 40 habe ich entdeckt, dass mir bauchfrei steht»

Momentan hat der Designer eh anderes im Kopf. Seine nächste Modeschau mit After-Show-Party steht vor der Tür: am Samstag, 12. April, in der Gessnerallee in Zürich. Er zeigt zwei Kollektionen: Tom All Over My Body – eine gewagte, nicht ganz jugendfreie Kapselkollektion in Zusammenarbeit mit der Tom-of-Finland-Stiftung.