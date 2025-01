«Mit 85 ist jeder Tag ein Geschenk»

Vater Alois war einer von ihnen. Sein Monatslohn: 500 Franken. Der Kleinbauer musste dazuverdienen. Er war streng, zeigte keine Liebe. Am Wochenende mussten die Buben mit in den Wald zum Holzen. Mit Mutter Margrit war der Umgang herzlicher. «Sie war eine tolle Frau, hat gut zu uns Kindern geschaut. Trotzdem waren wir ein Niemand. Im Gottesdienst sassen die Reichen immer vorne in der Bank, die Armen standen hinten an. Als ich das begriff, war mir klar: Dieses Theater mach ich nicht lange mit.»