«Die Pause ist vorbei, wir wären parat. Wie siehts bei dir aus, Hendrix?», ruft Philipp Fankhauser (61) durchs Probelokal in Wildegg AG. Auch seine vier anderen Mitmusiker auf der Bühne lachen. «Ich komme», ruft Hendrix Ackle zurück, nimmt noch einen Zug von seiner selbst gedrehten Zigi, kommt auf die Bühne, setzt sich an seine Hammondorgel. Maestro Fankhauser schnippt mit den Fingern: «One, two, three!» Und los fegt «Jack in My Back». Diesen Song widmet der 61-Jährige seinem jungen unbekannten Stammzellspender, er nennt ihn Jack. «Dank ihm bin ich zurück im blühenden Leben.»