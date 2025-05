Mit Bundesrat Ignazio Cassis in Japan und China

Die Agenda ist durchgetaktet. «Japan ist unser wichtigster Partner in Asien, was Wissenschaft und Technologie betrifft.» Cassis wirkt am zweiten Tag etwas müde – der Jetlag macht auch vor einem Aussenminister nicht halt. Zum Znacht trifft er sich mit seinem Team in der Schweizer Botschaft. «Unser japanischer Koch, der nächsten Monat in Rente geht, hat zum ersten Mal in 30 Jahren bei einem offiziellen Anlass japanisch gekocht. Unglaublich, oder?» Cassis lacht – und wirkt, als hätte er gerade ein kleines Staatsgeheimnis ausgeplaudert.

Von Tokio gehts weiter nach Peking – in China weht ein rauerer Wind, obwohl die Sonne scheint. Der Minister ist ab jetzt nicht mehr allein unterwegs: Mindestens fünf Sicherheitsleute sind immer im Schlepptau. Schwarze Limousinen, finstere Blicke.