Mit den «Sing meinen Song»-Stars auf Gran Canaria

Das Thermometer zeigt inzwischen 35 Grad, und die Sonne brennt über der Casa Léon. Während sich Steff la Cheffe, 32, und Stefanie Heinzmann einen kühlen Platz in der Lobby suchen und noch etwas relaxen und lesen, geniessen Loco Escrito und Francine Jordi, 42, am Pool die Aussicht aufs Meer. «Ich weiss gar nicht mehr, was ich gestern während der Aufzeichnung alles erzählt habe», sagt Francine ungläubig. «Du als Oberprofi? Dir würde sicher nie was einfach so rausrutschen», lacht Loco und gesteht: «Ich hatte keine Angst, mich zu öffnen und von meiner kleinen Tochter zu erzählen, denn ich habe mich in der Runde so wohl gefühlt und mit der Zeit die Kameras total vergessen.»