Die Familie von Nils Frei lebt in La Neuveville BE. Die Kinder Maëlle (20) Elliot (18) und Stella (16) sind in Ausbildung, Ehefrau Caroline Frei arbeitet als IT- und Projektmanagerin bei Swiss Equestrian in Bern. «Wir sehen uns alle zwei Wochen, entweder in Barcelona oder in der Schweiz.»