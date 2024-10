Mit diesem Kleid will Laura Bircher Miss Universe werden

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste weit über das ganze Land? Die Antwort könnte in wenigen Wochen Laura Bircher (24) lauten. Die Stanserin vertritt die Schweiz am 16. November an der Miss-Universe-Wahl in Mexiko. Sie hofft, den Titel erstmals in die Heimat holen zu können. «Ich bin aufgeregt und kanns kaum erwarten, mein Land auf internationaler Bühne würdig zu vertreten und mit meiner Bodenständigkeit zu punkten.» Neben Aussehen und kommunikativen Fähigkeiten spielen bei der Wahl jeweils die «National Costumes» – also Kleider, welche die Nationen der 130 Kandidatinnen repräsentieren – eine massgebende Rolle.