Mit diesem Song fährt Veronica Fusaro für die Schweiz zum ESC

«Bevor du mich angekündet hast, war ich jetzt grad schon ein wenig nervös», sagt Veronica Fusaro am Mittwoch kurz vor der Verkündigung ihres ESC-Songs. Aber sie freue sich auf die Erfahrungen, die sie am ESC machen darf. Die letzten Wochen vor dem ESC hat sie «viel geplant und ich hatte viele Brainstorm-Sessions». Fusaro ist sehr zufrieden mit dem Clip: «Ich bin mega, mega happy, es war eine Reise das Thema zu erarbeiten, den Song zu erarbeiten ich hatte einfach nur Freude in dieser Zeit».
Der Song, mit dem sie in diesem Jahr nach Wien reisen wird, heisst «Alice» und ist eine Rock-Ballade, die bereits veröffentlicht und auf Spotify zu hören ist und nicht spezifisch für den ESC geschrieben wurde. Doch wer ist überhaupt «Alice»? Alice ist eine Frau, die versucht Grenzen zu setzen, aber erfolglos. Fusaro will auf die Gewalt, der Frauen ausgesetzt sind, aufmerksam machen. Ihre grösste Inspiration ist Michael Jackson. Fusaro will, dass ihre Musik eine Message hat, verrät sie in der Pressekonferenz.
Die ESC-Regeln erlauben es, ein bereits veröffentlichtes Lied zum ESC zu schicken. Der Beitrag darf lediglich nicht vor dem 1. September des Vorjahres publik gemacht worden sein. Die auf ihrem Album «Looking for Connection» enthaltenen Lieder «Slot Machine», «Jealousy» und «No Rain No Tears» fallen damit weg, weil sie als Einzeltitel vorher herausgegeben worden sind. Die sieben verbleibenden Lieder, die im Oktober 2025 erschienen, sind für den ESC zugelassen.
Veronica Fusaro setzt ihre Ziele für den ESC in Wien hoch. «Man geht schon hin, um zu gewinnen», sagt sie. Egal was am Schluss sei, sie hoffe, dass sie mit ihrem Lied die Menschen berühre.