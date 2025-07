«Mit diesen Ferien habe ich mir das schönste Geschenk gemacht»

Mehr als reine Feriendestination

Seit gut einer Woche ist das Paar nun auf Sardinien in seinem Lieblingsresort ganz im Norden der Insel. Ein Ort, der für sie längst mehr ist als eine reine Feriendestination. «Das Essen, die Menschen, die Lebensfreude, das gefällt und entspricht uns alles sehr», sagt Louves. «Und auch Henry fühlt sich hier sehr wohl. Auf Sardinien darf er sogar in den Supermarkt mit rein, das finden wir super.» Morgens geniessen die Sängerin und ihr Partner jeweils einen Sprung in den kühlen Pool, abends gibt es Muscheln am Meer, serviert mit sardischer Gastfreundschaft. «Diese Mischung aus Natur, Privatsphäre und Herzlichkeit ist auf Sardinien schlicht einmalig.»