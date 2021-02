«Lady Driver» oder «Road Angel» prangt in grossen Lettern auf dem Rücken der Teamjacken von Janina Martig Logistics. Die Chefin hat sie selbst entworfen. «Alles, was es auf dem Markt gab, hat mir nicht gefallen», meint sie schulterzuckend. Denn für Janina Martig, 38, ist klar: Eine Frau muss weder herumlaufen wie ein Mann noch sich wie einer benehmen. Auch dann nicht, wenn sie sich in einer männerdominierten Branche behaupten will.