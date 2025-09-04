Renzo Blumenthal im Bauernkalender 2026

Renzo Blumenthal (48) ist und bleibt wohl der berühmteste Bauer der Schweiz. Zu verdanken hat er dies seinem Mister-Schweiz-Titel, den er sich 2005 sicherte. Dass er es auch 20 Jahre später noch drauf hat, beweist er mit einem neuen Foto, das er – sehr passend – für den Bauernkalender 2026 hat schiessenlassen. Verantwortlich dafür zeigt sich die Calendaria AG, die auch in diesem Jahr eine «Girls»- und eine «Boys»-Version auf den Markt bringt.