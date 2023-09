«Mit ihm lebe ich die Ticinesità»

Den Grundstein für Marcos politisches Interesse habe eher seine Mutter gelegt, welche Gemeindesekretärin war und «CVP-nahe»: «Sie nahm mich jeweils zu Politveranstaltungen mit. Mit meinem Vater lebte ich eher die Ticinesità: Diskussionen im Grotto, Boccia spielen am Wochenende, halt das, was den ‹Spirito ticinese›, die Tessiner Seele, ausmacht.» Und schlussendlich wohl auch die Triebfeder für Marco Chiesas politische Karriere ist. So sagt er nicht: «Ich freue mich, dass ich in den Nationalrat gewählt wurde», sondern: «Ich habe Freude, als Tessiner in den Nationalrat gewählt worden zu sein.» Der Sitz im Ständerat ist denn auch die grösste Ehre für ihn: «Ich bin stolz, meinen Kanton in Bern zu vertreten.» Das erklärt seinen Verzicht auf eine Nationalratskandidatur: Chiesa will als Ticinese nach Bern. Oder gar nicht.