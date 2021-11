Bis es so weit ist, müssen sich die Rigozzi-Marchese-Zwillinge noch ein wenig gedulden – und die Zeit mit Mamas TV-Präsenz überbrücken. Allerdings kriegen sie ihre Mutter nicht zu jeder Tageszeit zu Gesicht. «Abends unter der Woche gibt es kein Fernsehen für die Mädchen. Anders am Nachmittag, da dürfen sie ein bisschen schauen», gibt Rigozzi zu. Und am Wochenende folgt dann das ganz grosse Highlight. «Am Sonntag gucken wir alle gemeinsam einen Disney-Film.»