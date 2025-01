Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag trat dann der schlimmste Fall ein. «Jakob hatte plötzlich starke Muskelkrämpfe und find an, vor Schmerzen zu schreien. Wir fuhren sofort ins Tierspital in der Gegend – doch da war niemand und es ging auch niemand ans Telefon. Wir wussten uns dann nicht anders zu helfen und haben unsere Tierärztin angerufen. Trotz später Stunde ging sie noch ans Telefon und empfahl und ein anderes Tierspital, welches offen war. Weil es aber viel weiter entfernt war, musste Jakob noch viel länger sehr starke Schmerzen erleiden. Vor Ort haben sie Jakob dann direkt zu sich genommen und ihn erlöst», schildert Leonard die letzten Momente seines Hundes. «Es war furchtbar, dass er in seinen letzten Stunden solche Schmerzen hatte. Wir hatten eigentlich schon alles arrangiert, dass die Tierärztin zu uns nach Hause kommt und Jakob dort einschlafen kann. Dass es so plötzlich ging, er so leiden musste und wir uns nicht in Ruhe von ihm verabschieden konnten, tut unendlich weh», sagt Leonard, bevor seine Stimme bricht und er mit den Tränen kämpft.