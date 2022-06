Mit Jolanda Neff an der Tour de Suisse Women

Die Tour de Suisse der Frauen wird nach 2021 heuer erst zum zweiten Mal aus getragen. Um an die Tradition und Popularität der Männertour heranzukommen, braucht es also Zeit. Immerhin: Dieses Jahr wurde die Frauentour von zwei auf vier Teilstücke erweitert. Vertreten ist die Schweiz mit dem Nationalteam und dem Regionalteam BeCycling. Auffällig: Nach dem Out von Strassenprofi Marlen Reusser wegen einer CovidInfektion besteht die Elite Equipe ausschliesslich aus Mountainbikerinnen. Neben Jolanda Neff, 29, sind das Sina Frei, 24, Linda Indergand, 28, Alessandra Keller, 26, Ronja Blöchlinger, 21, und Nicole Koller, 25.