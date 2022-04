Mit Können und Kugel-Werni zum Wahlsieg in Bern

«Von aussen hat es vielleicht so ausgesehen, als würde sich alles nur um ihn drehen, aber das war überhaupt nicht der Fall», sagt Nadja Günthör nach dem Haareschneiden bei einem Kaffee am Esstisch – wir sind bei den Günthörs daheim, in einem Einfamilienhausquartier in Erlach BE, im Garten wachsen die Margritli, im Schopf warten die Töff auf den Frühlingsputz. «Werner hat mir ein abenteuerliches Leben beschert», sagt Nadja. «Durch ihn habe ich die halbe Welt kennengelernt.» Allerdings sei sie auch oft allein gewesen. «Ich musste mein Leben von Anfang an selbst gestalten, aber das hat mich nur stärker gemacht.»