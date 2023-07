Mit Martin Candinas zur Rheinquelle

Doch dieser Ursprung ist gar nicht so einfach zu erreichen. Am Morgen, kurz nach 10 Uhr, steht eine Gruppe bereit. Martin Candinas (42) Nationalratspräsident, hat eingeladen. Mit den Botschafterinnen und Botschaftern der Anrainerstaaten des Rheins will der höchste Schweizer zur Quelle wandern. Heute steht nicht die Politik im Vordergrund, sondern die Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Einladung des Bündners sind die Vertreterinnen und Vertreter von Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden gefolgt. «Angefragt habe ich zuerst bei der Botschafterin aus den Niederlanden, das ist am weitesten entfernt. Ich wusste, wenn sie kommt, müssen die anderen auch», sagt der Mitte-Politiker und lacht laut. Den EU-Botschafter Petros Mavromichalis hat er während der Fasnacht in Basel auch gleich ins Boot geholt.