Yannik Zamboni handelt präventiv und fertigt Waschetiketten an, auf denen steht «Do not wash if you’ve just been sexually assaulted» («Nicht waschen, wenn du gerade eine sexuelle Belästigung erlebt hast»). So soll die DNA des Täters nicht verloren gehen. Er selbst habe übergriffige Situationen erlebt, sei aber «vom Schlimmsten verschont» geblieben.