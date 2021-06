Fussball EM 2021 – Sarah Akanji live vor Ort

«Mitleiden, aufregen, mitfühlen»

Lange ists her, dass Sarah Akanji in einem grossen Stadion mit Publikum war. Doch die Schwester von Manuel Akanji will ihren Bruder nach der Niederlage in Rom nicht kritisieren, sondern für Sonntag gegen die Türkei wieder aufbauen.