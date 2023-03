«Ein Verkauf kommt nicht infrage!»

Wie wohnen Sie selber am liebsten?

Ich bin vor 22 Jahren in das Haus gezogen, in dem ich heute noch mit meiner zweiten Frau Irina und Nicolas, 22, einem meiner Söhne, lebe. Zuerst wollte ich mir ein aussergewöhnliches Sofa leisten: Artanova, mit einem sündhaft teuren Leder bezogen. Doch ich rutschte darauf immer ab. Dann wechselte ich zu einem traditionellen Elementmodell von Rolf Benz – zu einer Zeit, als die Unternehmung noch nicht bloss eine Marketingfirma war. Ich wurde auch damit nicht glücklich. Dann kaufte ich an der Möbelmesse in Mailand von einem Süditaliener ein günstiges Produkt. Das Design haut einen nicht um. Doch das Leder ist dick wie bei De Sede. Und all unsere Gäste wollen nicht mehr aufstehen.