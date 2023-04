Yannik Zamboni öffnet die Türen seines Zürcher Ateliers

Überflieger Yannik Zamboni zeigt sein Atelier in Zürich und gibt einen Einblick in seinen Creative Space. Der Basler gewann als erster Schweizer Designer Heidi Klums TV-Show «Making the Cut» und sorgt seither für Aufsehen in der Modewelt. Weshalb er kein klassischer Silhouetten-Zeichner ist und warum seine Kleider immer weiss sind, verrät er im Video.

Sina Albisetti