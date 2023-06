Mit seinen gebleichten Haaren und Augenbrauen und seiner Körpergrösse von fast 1,90 Meter ist es für Yannik Zamboni (36) nicht ganz einfach, unbemerkt auf die Strasse zu gehen. Und seit er im Herbst 2022 in der TV-Show «Making the Cut» von Heidi Klum (50) entdeckt wurde, ist dieses Unterfangen noch ein bisschen schwieriger geworden. «Fühle ich mich gut, habe ich keine Probleme damit, angestarrt zu werden. Aber auch ich möchte mich manchmal einfach unter der Decke verkriechen», gesteht der Basler Modedesigner. Seit seiner Kindheit ist er eine aussergewöhnliche Erscheinung mit einem aussergewöhnlichen Wesen. «Ich war schon immer der Weirdo», sagt Zamboni. Das sei nicht immer einfach gewesen, besonders nicht als Kind, aber das Mobbing habe ihn stark gemacht. «Heute lasse ich wenige Dinge nahe an mich heran.»