Anja Leuenberger wurde als «zu dick» taxiert

Das Modelbusiness ist kein Zuckerschlecken, dies ist bekannt. Wie knallhart die Bedingungen für Topmodels aber tatsächlich sind, sickert nur selten durch. Nun hat sich Anja Leuenberger (30) ein Herz gefasst und in Urs Gredigs (52) SRF-Show «Gredig direkt» unteranderem über die teils bizarren Anstellungsbedingungen gesprochen. So gibt die Aargauerin, die der Modelkarriere wegen über zwölf Jahre in New York lebte, einen Einblick in die Anfänge ihrer erfolgreichen Karriere.