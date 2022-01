Model Hanan Osman macht sich für islamkonforme Mode stark

Seit Kurzem führen Sie einen eigenen Laden mit islamkonformen Kleidern. Warum?

Weil ich gemerkt habe, dass ich in der Schweiz kaum Kleider finde, in denen ich mich wohlfühle. Oft sind sie zu eng, zu kurz oder zu tief ausgeschnitten. In meinem Laden verkaufe ich lockere Kleidung, die schlicht, aber trotzdem trendy ist. Ein Schneider in den Arabischen Emiraten stellt sie für mich her.