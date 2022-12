Manuela Frey – Liebesferien auf La Réunion

Nun ist sie auf La Réunion angekommen — und sie ist tatsächlich alles andere als enttäuscht: Statt unter einer grauen Wolkendecke, verbringt die 27-Jährige die letzten Tages des Jahres 2022 bei schönstem Sonnenschein am Meer und in der dortigen imposanten Natur. In der Heimat ihres Liebsten, die für den dichten Regenwald, die Vulkane und die bunten Korallenriffe bekannt ist, scheint es ihr richtig zu gefallen: «Dies ist ein Traum», kommentiert sie so ein Erinnerungsfoto aus den Liebesferien. Die 16-stündige Flugzeit hat sich also mehr als gelohnt.