Fritsche verspricht auch in der neusten Staffel, die Ende August zum 18. Mal bei 3+ ausgestrahlt wird, viel Humor und hofft natürlich, dass viele seiner Protagonisten die grosse Liebe finden werden. Der Kuppel-Profi fragt sich, ob man am Ende der Sendung nicht die besten Outtakes zeigen könnte, denn es würde bei «Bauer, ledig, sucht...» immer so viel Lustiges passieren. «Statt der Pärchen, die sich am Schluss die Zunge in den Hals stecken, würde ich lieber einen Zusammenschnitt der geilsten Aktionen haben», ist er sich sicher. Und wenn dann schon geküsst wird, dann bitte ohne grosses Rumgeschlabber. «Küsst schön, macht nicht den Propeller», lautet die Bitte an seine Jungs.