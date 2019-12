Amélie bestimmt, ob Mami einen Job absagt

Seit sie Mami ist, ist sie ein wenig wählerischer geworden, was Jobs anbelangt, offenbart die selbstständige Moderatorin: «Ich nehme nicht mehr jeden Job an. Ich unterteile zwischen Dingen, die ich unbedingt machen will, weil ich einfach total dahinter stehe und Dingen, die einfach super Referenzen für mich sind.» Wenn es hingegen ein kleiner Job sei mit verhältnismässig viel Aufwand, dann sage sie auch mal ab, so Maurer und verdeutlicht den Grund: «Wenn ich zu lange weg wäre von Amélie und ich sie zu sehr vermisse oder sie mich zu sehr vermisst.»