Die dort erlernte Aussprache sollte nicht nur nicht zu sehr Bühnendeutsch, aber auch nicht zu mundartlich sein. So müssen also auch Mitarbeitende, deren Muttersprache Schweizerdeutsch ist, an ihrem Deutsch feilen: «In den Informationssendungen, in denen grossmehrheitlich hochdeutsch gesprochen wird, sollte eine spezifische dialektale Färbung ohnehin gar nicht oder lediglich leicht zu hören sein», lautet die Devise beim SRF. Zudem wird auch stets darauf geachtet, dass am Mikrofon nicht Dialektausdrücke verwendet werden, die ausserhalb eines Kantons den allermeisten ganz und gar unverständlich sind.